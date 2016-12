Valentino Rossi: "Sarà una gara difficile"

Il campione di Tavullia conclude: "Abbiamo un problema in entrata, ma migliorato qualcosa. Anche se poi ho qualche incertezza in alcuni punti e dobbiamo fare meglio. Direi che non siamo tanto lontani, ma possiamo esser più veloci. Anche perché in questi giorno Lorenzo è riuscito ad essere leggermente più veloce di me, soprattutto nell'ultimo settore. Gli auguri non si fanno, ma faccio un "in bocca al lupo" all'Italia per la partita di stasera".



E' invece particolarmente soddisfatto Dani Pedrosa, che spiega: "Mi sono trovato meglio rispetto agli altri giorni. In qualifica ho spinto bene e ho fatto un buon giro con la prima gomma. Poi è andato bene anche il 2°, ma ho sbagliato una cambiata di marcia. Poi ho fatto il giro buono ed è bellissimo fare pole qui, a casa. Sono molto felice di questo risultato davanti a tutti, amici, parenti e tifosi".



Sorride anche Jorge Lorenzo, che dichiara: "E' andata molto bene, soprattutto perché per noi è stato difficile fare un setting buono qui. Però alla fine abbiamo fatto bene, con un buon giro dove, però, ho rischiato molto. Tanto in staccata, per fare questo tempo. Il 2° va bene per la gara, peccato solo che per 1 decimo ho perso la pole".



Infine, insabbiato, ma non demoralizzato, Marc Marquez rilancia: "Non sempre va bene... In questa pista faccio un po' piu di fatica, rispetto al solito. Sapevo che era diffile, ho provato a dare il 100%, ma ho visto che alla prima curva ho staccato troppo tardi. Saspevo di essere già al limite, ma ho provato ad andare dentro ugualmente... E' stato il mio errore, ma vediamo domani per fare meglio in gara".