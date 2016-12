Moto3: Alex Marquez conquista la prima pole in carriera a Barcellona

Alex Marquez (Honda), fratello del campione del mondo della MotoGP, conquista la prima qualifica in carriera, centrando il giro veloce del GP di Catalunya, classe Moto3, in 1:50.232. In prima fila Bastianini (KTM) è 2°, a +0.618, beffando per 62 millesimi Rins (Honda). Seguono Binder (Mahindra), Ajo (Husqvarna) e Vinales (KTM), in seconda fila. Antonelli è invece solo 12° (+1.461), mentre Tonucci (Mahindra) è 14° e Fenati (KTM, +1.616) 16°.