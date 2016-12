Yamaha, Rossi: "A breve il rinnovo di due anni"

Valentino proverà a dare del filo da torcere a Marquez: "Sono felice del mio inizio di campionato, anche se purtroppo la vittoria non è ancora arrivata - dice il Dottore -. Sulla carta il Mugello è una pista amica per la Yamaha, Jorge ha vinto negli ultimi tre anni. Però la Honda quest'anno è migliorata molto, soprattutto in quelli che erano i suoi punti deboli, senza contare Marc che dà sempre più del 100%. Non sarà facile batterlo". Un piccolo problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che Silvano Galbusera, capotecnico di Valentino, non conosce il circuito come a Le Mans, dove Rossi ha faticatoi il venerdì: "Può darsi che sarà così, in Francia abbiamo pagato l'inesperienza ma è anche vero che quella pista richiede setting più particolari del solito. Inoltre Silvano mi ha comunque preparato una moto molto buona per il sabato anche a Le Mans".



Molti paragonano Marquez al Rossi di qualche anno fa: "Marc è simile a me nel 2002 ma lui sembra volere vincere tutte le gare mentre io ero più tranquillo. Mi accontentavo di vincere il Mondiale, facevo il minimo indispensabile (ride, ndr)". E proprio lo spagnolo, reduce da cinque vittorie consecutive, teme in particolar modo il Mugello: "Molti tifosi qui sosterranno Valentino - dice il campione del mondo in carica -. Credo che il 90% degli spalti sarà colorato di giallo. Vorrei arrivarci io a 300 gran premi al suo livello. Non è tanto il numero di gare, ma come le ha fatte, ad impressionare. Ora viene da due secondi posti consecutivi, e credo che questa pista possa ringiovanirlo ulteriormente. Anche Lorenzo, che qui ha vinto negli ultimi tre anni, sarà in gran forma. Verrà sicuramente il giorno in cui non potrò vincere, e allora sarà importante restare calmi e portare a casa quanti più punti possibile per il campionato. Può ancora succedere di tutto, lo scorso anno in cinque gare passai da 32 punti da recuperare dal primo a 38 di vantaggio".