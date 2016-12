MotoGP: Marc Marquez domina a Jerez, quarta vittoria di fila nel 2014

Partenza numero 100 e 100 punti in classifica. Quattro successi in quattro gare, dopo aver firmato quattro poli. E' il talento super-quadro di Marc Marquez , tridimensionale nello spessore di un campione destinato a distruggere i record. A Jerez gioca con gli avversari nei primi giri, giusto per regalare spettacolo ai tifosi, prima di appoggiare la marcia buona per sfoggiare un passo senza rivali. Dominatore il 93, sul podio davanti alla leggenda mai paga di successo. Ovvero Valentino Rossi , che sceglie la gomma giusta per fare una gara al top come da tempo sognava. Solido il 46, che centra così un secondo posto importante, tenendo dietro un Dani Pedrosa mai davvero pericoloso, nelle intenzioni più che nelle potenzialità. Piegato invece Jorge Lorenzo , nel giornata dei suoi 200 GP, dentro una stagione partita storta e in cui ancora fatica a ritrovare il giusto equilibrio; tecnico prima di tutto. Il jolly del giorno è, però, il quinto posto di Andrea Dovizioso , fantastico alla partenza, combattente nel tenere la posizione nonostante gli alti e bassi di una gara corsa in apnea. Ma la Ducati gli offre segni di risveglio, nonostante il +27.4 di ritardo dalla vetta. Soprattutto la GP14 vanta sempre un gran motore, che basta per rispondere all'esuberanza di Espargaro . Intanto sul podio Marquez e Rossi festeggiano insieme, con l'italiano che in classifica tiene il terzo posto nel mondiale, preceduto di soli 11 punti da un Pedrosa non altrettanto festante...

LA CRONACA DELLA GARA

Lorenzo è 4°. Arrivo con quattro piloti in volata per la quinta piazza, che finisce in mano a Dovizioso. Poi Bautista , Espargaro e Smith

Bandiera a scacchi: vince Marc Marquez, quarto successo stagionale in quattro gare. Un dominio!

- Valentino tira fortissimo, copre all'ultima curva e tiene così la seconda posizione!

Ultimo giro - Marquez cavalca verso il traguardo. Pedrosa prova a mettersi in scia a Rossi

26 - Marquez gestisce, al comando con un vantaggio di +3.9

25 - Spreme il gas Rossi, che prova a non fare avvicinare troppo Pedrosa

24 - Espargaro passa ancora la Ducati, che risponde sul rettilineo. Alla staccata "prende sotto" l'anteriore di Espargaro, che deve girare largo e rientra dietro ad Alvaro

- Bautista intanto si è portato alle spalle della coppia Espargaro, Dovizioso

- Si ritira Iannone

- Tra Rossi e Pedrosa ci sono solo 6 decimi

- Sul rettilineo però la Ducati ha un motore migliore e torna davanti alla M1 Open

- Espargaro sfila il quinto posto a Dovizioso prima del traguardo

23 - Si è svegliato Pedrosa, che si porta a 5 decimi da Rossi, guidando davvero in modo aggressivo

22 - Alza il ritmo il 46 che prova a non farsi prendere dalla Honda

21 - Dani spinge forte, saluta Jorge che non tiene il suo passo e va alla caccia di Valentino

20 - Pedrosa attacca e passa con decisione Lorenzo, salendo virtualmente sul podio

19 - Nonostante l'usura delle gomme, Marquez continua a martellare giri veloci al comando, con +5" di vantaggio su Rossi

17 - Pol che passa Stefan e si porta al nono posto

- Bautista intanto spinge forte per ricucire il gap proprio da Espargaro. Mentre Bradl si vede minacciato dall'altro Espargaro, Pol

16 - Espargaro ha preso Dovizioso

- Bautista si prende il 7° posto beffando Smith, mentre Bradl perde terreno e finisce largo (ingannato dalla frenata lunga di Alvaro)

15 - Marquez inizia a guidare con il posteriore di trasverso in staccata, con Rossi che resta dietro a +4.4

14 - Valentino ha messo un gap di quasi +0.9" tra lui e il compagno di box

- Dani prova a farsi vedere, ma in staccata Jorge non gli apre varchi

13 - Rossi trova il colpo di reni per staccare leggermente Lorenzo, che ora deve vedersela con Pedrosa che si fa sotto

- Bradl attacca Smith, ma va largo

12 - Si ferma definitivamente Abraham

11 - Smith, Bradl e Bautista si litigano la settiama piazza

- Espargaro è a meno di 1" da Dovizioso

10 - Valentino resiste e guida il gruppetto composto da Lorenzo e Pedrosa

9 - Marquez è imprendibile: gira 4-5 decimi meglio del gruppo alle sue spalle e ha +3" di vantaggio

8 - Rossi è l'unico del gruppo con una gomma extra-dura all'anteriore, un azzardo che potrebbe aiutarlo nelle ultime fasi di gara...

7 - Dani ha +5.6 di vantaggio su Dovizioso che segue

- Marquez intanto ha già +2.2 di vantaggio su Rossi, che ora deve difendersi da Lorenzo. Mentre è più staccato Pedrosa

6 - Cade Iannone, che perde l'anteriore all'ultima curva, ma prova a ripartire

- Crutchlow si ferma ai box, tirando pugni al serbatoio. Per lui un problema di surriscaldamento dei freni

5 - Marquez ha +0.9 di vantaggio, con un passo di gara sotto il muro del 1:40

- Rimonta di Espargaro, che rimonta e si porta in sesta piazza e ora va alla caccia di Dovizioso

4 - Cade Pirro

- Marquez prova a staccare gli inseguitori. Rossi non molla, Lorenzo tiene la sua coda con Pedrosa

3 - Cade Abraham, che prova a ripartire

- Scatenato Marquez non aspetta e sorpassa il 46, che è 2° con Lorenzo in scia. Pedrosa li segue in quarta piazza

2 - Ancora Rossi all'attacco, s'infila, e Marquez gira largo. Lorenzo prova a passare, ma il 93 si riprende il 2° posto

- Immediata la risposta di Marquez, che prima del traguardo si riporta davanti

- Rossi passa Marquez, interno, ed è primo! Anche Lorenzo risale ed è 3°

1/27 - Dovizioso gira per primo, ma Marquez è partito bene e si porta al comando senza esitare. S'infila anche Rossi, che è 2°!

- Parte il giro di ricognizione. Dall'elicottero l'immagine di un affollatissimo parcheggio dedicato alle moto!

- Jorge Lorenzo compie oggi 27 anni e si prepara a correre il suo GP numero 200!

- Piloti schierati in griglia per il GP di Spagna. L'uomo da battere è sempre Marc Marquez, che parte per la quarta volta in questa stagione dalla pole position. Al suo fianco Lorenzo e Pedrosa, mentre Rossi scatta dalla quarta piazza.