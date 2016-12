Valentino Rossi: "Ho pensato di poter vincere"

Il campione di Tavullia, commenta: "Galbusera secondo me aveva il cuore con il minimo un po' alto... - scherza Rossi -. Ci ho provato, ma Marquez mi ha ripassato e purtroppo era un po' lontano. Ci volevo provare ancora all'ultimo giro, ma non ce l'ho fatta è stato bravo. Sono contento perché partendo dalla quarta fila è stata una 'garissima' e speriamo di essere così forti sempre".



Valentino è soddisfatto e lo dice apertamente: "Lavoro sempre tanto per la gara, poi però nel giro secco - forse sarà l'età – i ragazzini mi danno quei due tre decimi sempre che mi fanno partire dietro, però sono contentissimo perché abbiamo lavorato benissimo con il mio Team. Con Silvano durante il weekend, abbiamo fatto un'altra modifica per la gara che mi ha aiutato tantissimo e la pista è migliorata, e con più grip la Yamaha va meglio. Sono anche contento perché con queste gomme nuove soffriamo un po' però qui siamo stati lì. Quindi sono soddisfattissimo, oltre a essermi divertito da matti. Adesso però bisogna essere forti così sempre, o quasi sempre. Ho pensato di poter vincere... avevo tre o quattro piani! Solo che purtroppo all'uscita della curva 10 nella lunga curva a sinistra lui mi riusciva a dare un po’ in accelerazione ed ero un pelo troppo lontano. Mi ha fregato perché è stato più bravo, però ci riprovo la prossima volta".



Il 46 risponde con i fatti alle critiche: "Mi dispiace sentire durante l'inverno tanta gente che sa di moto dire che io l'anno dopo andrò piano, dovrei smettere, perché forse è la cosa più facile da dire. E' la cosa che se ci prendi fai più bella figura, però, dal podio sorrido".



Ma la faccia della felicità è quella di Marc Marquez che ringrazia Rossi per la bella bagarre: "E' stato bello! Soprattutto la battaglia con Valentino. Anche l'anno scorso ho lottato qui con lui all'ultimo giro, ma aveva vinto lui. Quest'anno ero più competitivo e volevo farlo bene, è stato molto divertente. Nell'ultimo giro ho spinto tanto, ma il giro prima ci siamo superati due o tre volte. E' stato divertente e questi 25 punti sono importanti".



Chiude il giro delle interviste Dani Pedrosa: "La pista era un po' diversa davanti scivolava tanto sono partito bene, però la prima staccata non l'ho fatta proprio bene. Sono andato molto indietro nei primi giri. Ho subito visto che scivolava davanti e tanti piloti hanno cominciato a cadere. Allora ho detto ok, la corsa è lunga, vado un po’ piano adesso. Prendo feeling con la pista perché era un po' diversa da ieri. Un po' dopo ho recuperato il mio ritmo, ero vicino a Rossi e Marc. Verso la fine era impossibile per me tenere il loro ritmo, però vabbé, sono contento perché questa pista non mi piace un terzo posto è molto buono. Voglio anche fare i complimenti a loro due per la magnifica gara e .. da qui si va avanti".