MotoGP, Qatar: Marc Marquez vince il primo GP del 2014

Gara spettacolo per la MotoGP, nella prima stagionale del 2014 in notturna. A Losail succede di tutto, con Lorenzo che prende subito il comando della gara al via, ma cade poco dopo; lasciando il testimone a Bradl. Il tedesco è bravo a gestire la situazione, ma anche lui inciampa in una scivolata che lo mette fuori gioco. Imitato da Iannone che, dopo una partenza fulmine, ha guadagnato le posizioni di vertice. Andrea striscia nella via di fuga, ma si rialza e torna in gara.



Tocca allora a Marquez prendere la testa le corsa, con un trenino di piloti indiavolati alle sue spalle. Ma è Rossi che, meglio degli altri, firma una rimonta epica dalla decima piazza, trovando la scia della Honda del campione del mondo. Anche Pedrosa risale bene dalle retrovie, infilandosi in una lotta serrata con i determinatissimi Smith e Bautista. Due che, però, nel finale sprecando sdraiandosi nella sabbia. Fanno invece i gamberi le Ducati ufficiali che lentamente perdono terreno. Fino a farsi recuperare dalla Yamaha Open di Aleix Espargaro, che trova il passo del giaguaro e si porta fino in quarta piazza.



Il finale è un vero testa-a-testa tra la leggenda e il giovane campione. Tra Rossi e l'erede Marquez, che non cede il passo e resiste alla serie di attacchi sferrati dal 46. Valentino è in forma e prova a mettere pressione al 93. Marc non molla. Anzi spreme la sua Honda e, nell'ultimo giro, trova quel gap che gli consente di tagliare il traguardo per primo. Pedrosa completa il podio e mette in tasca punti preziosi, in una giornata dove Lorenzo incassa subito uno zero.



Ottima anche la prestazione di Redding che, al debutto nella top class, passa proprio nel finale le "vecchie volpi" Hayden ed Edwards. Mentre Iannone trova il guizzo per entrare nei dieci, da applausi nonostante gli oltre 43" di ritardo! Da tenere d'occhio, in una stagione dove le variabili non sembrano mancare.