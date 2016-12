Motomondiale, salta il GP del Brasile

Il Motomondiale 2014 perde una gara. Come previsto, infatti, è saltato il GP del Brasile, inizialmente previsto a fine settembre. La Federazione internazionale di motociclismo ha diramato un nuovo calendario che passa da 19 a 18 appuntamenti. La data della gara carioca è stata ri assegnata al GP d'Aragona, spostato dal 21 al 28 settembre. La gara in programma sul vecchio circuito di Brasilia era stata messa in discussione nei mesi scorsi per la difficoltà di restauro di una pista che non era stata utilizzata per un evento mondiale dal 1973, quando si corse una gara di Formula 1. Al momento non è stato comunicato se il GP del Brasile possa rientrare nel calendario del 2015.