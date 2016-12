MotoGP: Marquez si frattura un perone, salta i test a Sepang

Brutta tegola in casa Honda : il campione del mondo MotoGP, Marc Marquez , si è fratturato il perone destro in allenamento e sarà costretto a saltare tutte le sessioni dei test rimanenti a Sepang. Non è previsto un intervento chirurgico e con un periodo di riposo di almeno tre settimane, il suo rientro è previsto per il primo GP della stagione in Qatar il 23 marzo. "Un incidente sfortunato - ha spiegato - . Nessun danno ai legamenti, meno male".

"E’ stato un incidente dovuto alla sfortuna che potrebbe capitare a chiunque in qualsiasi momento – ha commentato Marquez la sua caduta con una moto da dirt track – . Sono stato portato all’ospedale e il dottor Mir mi ha assistito. Per fortuna, non ci sono danni ai legamenti e la frattura non è scomposta". Il dottor Xavier Mir, che lo ha operato, ha precisato i tempi di recupero: "Danni ai legamenti o fratture scomposte e non ci sarà bisogno di intervenire chirurgicamente. Mi aspetto che ci vorranno dalle tre alle quattro settimane per il recupero".