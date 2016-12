MotoGP, Simoncelli nella Hall of Fame

Marco Simoncelli verrà introdotto nella Hall of Fame del Motomondiale. Lo hanno deciso la Federmoto internazionale e la Dorna, inserendo lo sfortunato pilota di Coriano tra le leggende del suo sport. Sic sarà il 21° pilota ad essere inserito nella lista dei motociclisti più grandi, al fianco di campioni. La cerimonia di introduzione si svolgerà in occasione del GP d'Italia al Mugello, in programma il prossimo 1 giugno.