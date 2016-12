Valentino Rossi smentisce le voci su un suo imminente matrimonio

Valentino Rossi promesso sposo della modella e fidanzata Linda Morselli? Il diretto interessato, intervenuto a Radio Deejay, ha smentito le voci che lo volevano sull'altare nel 2014 a Limbiate, in provincia di Milano, dove vive la sua dolce metà. "Ancora non so la data ma posso dire che ci sposeremo di sicuro a Limbiate" ha scherzato il pilota della Yamaha prima di ammettere che la notizia "non è vera". I due stanno insieme da poco più di anno e non è detto che in futuro non convolino davvero a nozze. In un futuro comunque non prossimo.