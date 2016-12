Latina, i piloti ricordano Simoncelli e Romboni Giro di pista per Marco, fiori e una "sgasata" per Doriano

1 dicembre 2013

Guarda la fotogallery Pur non gareggiando, a Latina i 60 piloti presenti al "Sic Supermoto Day" hanno deciso di ricordare comunque Doriano Romboni. Il gruppo, capitanato da Max Biaggi e Andrea Dovizioso, ha percorso un giro commemorativo per Simoncelli. Poi, schierati sul luogo dell’incidente, hanno prima osservato un minuto di raccoglimento in memoria di "Rambo" e depositato un mazzo di fiori prima di "sgasare" tutti insieme in un commovente saluto motociclistico.

Inizialmente i partecipanti avrebbero voluto disputare in qualche modo la gara, ma in serata la Federmoto aveva deciso di cancellare l'evento in segno di rispetto per "Rambo". La manifestazione aveva uno scopo benefico per sostenere la Fondazione Marco Simoncelli, per la quale erano presenti a Latina i suoi familiari. Nei prossimi giorni gli organizzatori comunicheranno il ricavato della manifestazione che sarà devoluto alla Fondazione Simoncelli e alla famiglia di Doriano Romboni.

IL PAPA' DI SIMONCELLI: "DESTINO TERRIBILE" "Quello che è successo è terribile. Ma c'è un destino e da qui non si scappa. Posso pensare solo questo, è l'unico modo per non diventare matto". Sono le parole amare e commosse di Paolo Simoncelli, padre di Marco, presente con la moglie, alla parata di piloti che ha sfilato sul circuito il "Sagittario" di Latina per commemorare Simoncelli e Doriano Romboni.

IL COMPAGNO DI TEAM: "DINAMICA ASSURDA" "Una dinamica assurda - ha raccontato Luca Brambilla, 24 anni, pilota che avrebbe dovuto gareggiare proprio in coppia con Romboni - Ci davamo il turno per le prove, io avevo appena finito i miei giri ed era entrato lui. Erano appena uscito dalla pista quando mi sono accorto dell'incidente. Sono corso in pista. Ho chiesto chi fosse quello a terra e mi hanno risposto che era proprio Doriano. Lo avevo conosciuto pochi giorni prima qui a Latina. Non riesco ancora a credere che sia successo".