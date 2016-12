Valentino Rossi: "L'obiettivo non è aiutare Jorge, ma se capita..."

Nella conferenza dopo la qualifica, il Dottore ha poi spiegato: "E' andata abbastanza bene. Ho fatto alcune modifiche al setting rispetto alla mattina per avere più controllo in frenata. L'obiettivo era la prima fila, ma va bene. Potevo fare un po' meglio, ma ho trovato traffico e ho perso un giro. Sono abbastanza veloce, ma i primi tre sono molto forti sul passo. La scelta sul posteriore sarà importante: con la dura scivolavo un po'".



Ovviamente si torna anche a parlare del divorzio da Burgess, e Valentino sorride: "Un regalo da Jeremy? Non ne ho bisogno ora, ce ne siamo fatti molti negli anni. La prima volta che l'ho conosciuto? Era nel 99 a Phillip Island, sono entrato nel box della HRC ed era una specie di santuario. E' stato un momento indimenticabile. Ma anche il primo test con la 500, due giorni belli. Poi Welkom, Laguna Seca e Phillip Island con il penalty. Il peggior ricordo? Nel 2006 qui a Valencia e l'incidente al Mugello".



Rossi si prepara dunque per l'ultimo GP stagionale con la solita attenzione ai particolari: "Sono più veloce con la morbida, ma per 30 giri è difficile. All'inizio vado meglio, ma poi... Comunque non sono preoccupato per il motore, è il mio 5º motore ed è in buona forma. L'atmosfera? Qui è bellissimo, si sente che è una gara importante, tra Moto3 e MotoGP con i due più forti piloti spagnoli di adesso. Anche se è un po' difficile lo slalom tra il box al motorhome, se ci sono 100 mila persone e ce ne sono 20 mila nel paddock. Per la scelta della gomma se ne parla tutti insieme e stiamo a sentire Peter, il nostro uomo Bridgestone che è molto valido".



Infine il campione di Tavullia prova a prevedere le strategie di gara: "Lorenzo è molto bravo a fare gara d'attacco, ma domani questo potrebbe non bastare. Bisogna capire cosa pensa di fare, magari una gara diversa per far perdere qualche posizione a Marc... Io forse proverei a cercare di star lì. Lui può fare quarto, bisogna vedere se decide di sfidare Lorenzo nell'ultima battaglia o si accontenta. Rispetto al mio 2006, avevo avuto un campionato abbastanza sfortunato ad un certo punto avevo 50 punti di svantaggio. Poi Pedrosa aveva fatto cadere Hayden all'Estoril. Oggi l'andamento del weekend è più lineare di come era stato il mio allora. A proposito di Pedrosa? E' sempre molto veloce, ha un grandissimo livello e avere accanto uno come Marquez è difficile. Le possibilità erano aperte per lui fino ad Aragon, ma la sua occasione migliore è stata l'anno scorso. Bisogna avere molto rispetto. Credo sia una questione fisica, gli infortuni lo hanno condizionato tanto e lui sta un pochino più attento".



Il pronostico secco del 46 è questo: "In MotoGP non mi fa nessuna differenza chi vince. Jorge direi perché corre con la Yamaha. In Moto3? Forse Salom, ma anche Rins è molto bravo. Sarà bella da seguire. In Yamaha di solito non ci sono ordini di scuderia, bisognerà vedere le prime curve, i primi giri. Per aiutarlo dovrei arrivare davanti a Marquez...".