MotoGP, Marquez vede il titolo: "Phillip Island sarà GP importante"

"Il weekend in Malesia è stato molto positivo. Adesso, senza tempo per riposare, andiamo in Australia e cerchiamo di mantenere la stessa direzione e mentalità che sta funzionando in questo momento", ha aggiunto Marquez, che in caso di vittoria del GP dovrebbe sperare in una mano da parte di Pedrosa per non permettere a Lorenzo di far meglio di terzo. Ma proprio Dani Pedrosa, reduce dal successo malese, non sembra avere intenzione di fare giochi di squadra. "Sono molto contento di come è andata a Sepang e del grande lavoro che ha fatto la squadra - ha spiegato - . Dopo un paio di giorni di riposo andiamo a Phillip Island, per cercare di essere il più avanti possibile anche nelle restanti gare. La pista mi piace e non vedo l'ora di provare il nuovo asfalto. In passato ho avuto risultati alterni qui, ma non vedo l'ora di entrare in pista".