MotoGP: Marquez si scusa con Pedrosa dopo Aragon, ma non basta

Dopo il contatto in pista, sulla RCV213V di Pedrosa si rompe il sensore del controllo di trazione, ma al box la frattura è molto più pesante. A fine gara Dani è una furia e non le manda a dire: "Marc guida molto al limite quando ha dei piloti davanti, mi ha toccato e mi ha rotto il sensore del controllo di trazione e per questo sono caduto. In questo caso la verità è che Marc anche in passato ha sempre guidato molto aggressivamente e non sempre siamo riusciti a limitarlo. Sia io che Lorenzo sappiamo correre aggressivamente, ma non sempre tutto vale".



Parole pronunciate ancora a motore caldo, d'accordo. Ma comunque sentite dopo l'addio alla lotta per il mondiale. Rafforzate poi dal no comment di Jorge Lorenzo, che non ha ancora smaltito la sportellata all'ultima curva del Gp di Spagna in Andalusia: "Ho già detto cosa penso della guida di Marc dopo l'episodio di Jerez...". La prende con filosofia invece Valentino Rossi, che scherza: "Secondo me Marquez dovrebbero squalificarlo per le prossime due stagioni, almeno noi potremmo vincere qualche gara. Nel momento del contatto comunque, io ero dietro e non sono riuscito a capire cosa fosse successo".



Scittille, grandi rivalità e sfottò: ecco le corse. E pazienza se poi a fine gara Marquez è andato nel motorhome di Pedrosa per sotterrarre l'ascia di guerra e per cantare al compagno di squadra "Tanti auguri a te..." per il giorno del suo compleanno. Basteranno le scuse di Marc? Finché non riabbasserà la visiera forse sì.