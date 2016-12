Valentino Rossi: "Il podio ad Aragon è un buon risultato"

Sorride Valentino Rossi , consapevole di aver conquistato un terzo posto fortemente voluto, nonché fortunato : "Devo dire che mi aspettavo di andare più forte, di girare meglio in gara, perché sabato avevo dimostrato di poterci riuscire. Lorenzo e Marquez hanno scelto la gomma morbida e hanno avuto ragione, perché la mia morbida invece poi è andata in crisi. Per fortuna ho battuto Bautista, ma il podio è un buon risultato".

Ha fatto tutto il possibile anche Jorge Lorenzo, che però si deve accontentare del 2° posto: "Peccato per la lotta per il titolo perché adesso è difficile. Volevo andare via fin dall'inizio, ma Marquez era più veloce, e lo è stato per tutto il weekend. Lui era più veloce di me, ma quando mi ha preso ho chiuso il gas. Volevo salvare un po' di energia per il finale, ma poi ero 2-3 decimi più lento. Di più non potevo fare, ma fino alla fine dobbiamo provare a vincere in tutte le gare. Sto dando davvero il massimo".