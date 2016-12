MotoGP, Lorenzo: "Marquez ha fatto un lavoro incredibile, ma ci proviamo"

Jorge Lorenzo si è presentato a Singapore come ospite del GP di F1, ma il suo pensiero è rivolto alla rimonta su Marc Marquez per il titolo della MotoGP. "Marquez è molto forte e ha fatto un lavoro incredibile, come nessun altro. Noi ci proviamo, prima lo abbiamo fatto con una moto inferiore e adesso le cose vanno un po' meglio. Aragon? Non abbiamo vinto lì, mai dire mai però, anche se sarà sempre difficile", ha detto lo spagnolo della Yamaha.