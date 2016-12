Rossi, a Misano con un casco per il Sic: "Vorrei tu fossi qui"

Manca a tutti Marco Simoncelli. Valentino Rossi ha voluto ricordarlo preparando un casco speciale per il GP di Misano, circuito dedicato al Sic. Il numero 46 ha fatto realizzare dal suo designer Aldo Drudi una livrea con la copertina del cd dei Pink Floyd: "Wish you were here". Che tradotto in italiano vuol dire: "Vorrei tu fossi qui".