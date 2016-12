Valentino Rossi: "Dobbiamo fare di più"

Il campione di Tavullia torna quindi in Europa con la voglia di togliersi qualche soddisfazione, anche se la concorrenza è più che mai agguerrita: "Il fuso orario? Abbastanza bene dai. La cosa più difficile è lottare con la sonnolenza dopo pranzo, ma cercheremo di superarlo. Abbiamo sofferto per tutto il fine settimana di Indy e nella prima parte di gara, ma nella seconda parte mi sono anche divertito, con Bradl, Bautista e specialmente Crutchlow. Purtroppo era solo per il quarto posto, ma è stato bello. Nei test qui abbiamo lavorato molto sul seamless, il nuovo cambio. Io e Jorge lo chiediamo ogni mattina ai giapponesi, ma per ora niente! Ma attenzione perché da fuori non si vede e non si sente... (ride) A parte gli scherzi, giuro che qui non ce l'abbiamo e poi un orecchio un po' fino lo sente. Ma credo non sia sufficiente però. Dobbiamo continuare a lavorare per stare vicini alle Honda, abbiamo due o tre punti, il seamless è uno di questi. Essere alla mia 18.ma presenza ininterrotta a Brno è una cosa che mi rende molto orgoglioso".

La questione del nuovo cambio tiene banco anche nelle dichiarazioni dell'altro pilota Yamaha, Jorge Lorenzo: "Indy? Non ho potuto far niente per evitare il sorpasso di Pedrosa, è andata così. Ora penso a Brno, un circuito senza curve in prima marcia che per noi è un bene. Ci sono molte chicane e cambi di direzione, in più abbiamo anche fatto un test recentemente, il che non so se sará un vantaggio, ma certo uno svantaggio non è. Il cambio seamless? Niente per ora, ma l'aspetto moltissimo. Se mi sta sorprendendo Marquez? Sì, molto. È il favorito. La logica dice che deve vincere il mondiale, ma il bello del motociclismo è che ogni tanto è illogico. La M1 purtroppo per ora non è al top, è una situazione difficile, ma a me le situazioni difficili piacciono. Non siamo i favoriti in questo periodo, qui forse meglio per il mio stile e per la Yamaha. Tre settimane fa ho ricominciato ad allenarmi e ora sto meglio. Se abbiamo bisogno di avere il seamless? Spererei di no, visto che non lo abbiamo...".