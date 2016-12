Ducati, Dovizioso: "Rispetto ad Assen, a Misano ci siamo trovati bene"

A parte un breve scroscio di pioggia nella mattina di giovedì, i test si sono quindi svolti sotto il segno del bel tempo, permettendo a tutti i piloti di concentrarsi principalmente sul lavoro di confronto dei telai, oltre ad alcuni sviluppi a livello di motore. Iniziando a prepararsi anche per la ricerca di un buon set-up di base per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si svolgerà su questo tracciato a settembre.



Un programma di attività mirate che Dovizioso ha valutato con attenzione: "Abbiamo lavorato sulla moto attuale, concentrandoci sui set-up più utili per la gara che si svolgerà su questo tracciato a settembre, e poi siamo andati avanti con lo sviluppo della moto laboratorio, provando un po' di cose nuove e trovando qualcosa di interessante. Abbiamo potuto fare un buon lavoro durante questi due giorni, ed oggi abbiamo provato qualcosa di diverso in merito al telaio che ci ha dato riscontri positivi, ad esempio un po' più di feeling in fase d’inserimento. Dobbiamo ancora decidere cosa fare, se usarlo oppure no, perché essendo materiale nuovo bisogna capire come possiamo organizzarci per il Sachsenring".



A fine lavori, è apparsa anche una nota di soddisfazione nelle parole di Nicky Hayden: "Sono stati due giorni sicuramente molto utili. Non abbiamo fatto drastici miglioramenti, ma ho provato qualcosa che mi permettesse di controllare l'impennata, ed ha funzionato abbastanza bene. Sono contento perché i due prossimi circuiti sono forse i peggiori di tutto il calendario, da questo punto di vista. La pioggia ha rallentato un po' il lavoro, ma alla fine ho ottenuto un 1:34 basso. Non è un brutto tempo, anche se dovremo certamente migliorarlo, quando verremo su questo circuito per la gara. Abbiamo fatto molti giri, la maggior parte dei quali, utilizzando l'anti-impennamento ed una diversa regolazione della forcella, ed abbiamo ottenuto alcune buone informazioni".