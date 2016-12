MotoGP: Dani Pedrosa conquista la pole a Barcellona

Dopo essersi nascosto nei tre turni di libere, nel quarto Pedrosa rompe gli indugi e si piazza davanti a tutti, con il tempo di 1:42.078. Prestazione buona, ma non eccellente, visto che Crutchlow gli si incolla allo scarico, prendendosi la seconda posizione a soli 44 millesimi. Prove di pole, in cui non si inseriscono le Yamaha ufficiali, che comunque sono lì dietro. Con Lorenzo 3° a +0.309, seguito da Rossi a +0.528. Mentre Marquez resta 6° a quasi 8 decimi, preceduto da Bradl e seguito ancora da Hayden. Curioso l'episodio al termine della FP4, quando proprio Pedrosa è costretto a togliere la tua per far uscire un'ape, che gli infligge due fastidiose punture.



Inizia quindi il Q1, dove è subito lotta serrata tra le MotoGP e le CRT, con Smith che trova la vetta della classifica col tempo di 1:42.607. L'inglese riesce anche a contenere l'ottima prestazione di Iannone, 2° per 53 millesimi. Un bel colpo per entrambi, che entrano di diritto nella prestigiosa Q2. Terzo, e primo degli esclusi, De Puniet che è seguito da Pirro e Barbera.



Quando inizia la Q2 la tensione è alta, ma finisce subito in fuori giri, schizzando alle stelle. E' infatti Lorenzo che entra in pista e si trova a litigare immediatamente con la sua M1. Il maiorchino torna frettolosamente ai box, con la moto in panne tecnica (problema alla frizione) e indica (furiosamente) ai meccanici che bisogna rimediare alla svelta. Intanto, in pista, Pedrosa firma il miglior tempo: 1:41.401. Jorge dai box lo vede e salta sulla seconda moto. Corrono i minuti, e Crutchlow stampa il secondo tempo davanti a Marquez e Dovizioso. Tocca quindi a Rossi, che con un giro non perfetto si porta in quinta piazza, con un ritardo di quasi 8 decimi. E' invece in apnea totale Lorenzo, che con le fiamme negli occhi, guida in modo furibondo, ma al primo tentativo è solo 3° a tre decimi. Cambio gomme per le Honda e per Crutchlow, mentre Dovizioso si porta in quinta piazza.



E' un Q2 ad alto tasso di adrenalina, dove è ancora Pedrosa che accende caschi rossi a ripetizione, tirandosi dietro uno scaltro Iannone in scia. E fa paura il tempo di Dani: 1:40.893. Detto che il Numero 26 nemmeno si accorge di portare per mano Andrea fino al 5° posto. Cambio gomme anche per Valentino e Lorenzo, mentre autografa un giro meraviglia Hayden che risale fino in quarta piazza. Cancellato invece il tempo di Espargaro (12°) per aver tagliato la pista. Il secondo tentativo non sorride a Rossi, che non va oltre il settimo tempo. E' invece Jorge che sotto la bandiera a scacchi tiene il gas spalancato fino al 2° posto, ma c'è ancora Crutchlow che sta arrivando. Cal ci crede fino in fondo e si prende la seconda piazza, miglior Yamaha in griglia con la M1 privata.



Sorride al parco chiuso Pedrosa che, forte dei 6 decimi rifilati agli inseguitori, si prende la sua seconda pole stagionale, nella gara di casa. Favorito in una corsa dove le gomme e le temperature saranno una variabile importante, ma dove il potenziale delle Yamaha sul passo non è da sottovalutare.