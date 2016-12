Moto3: Fenati-Valentino insieme anche nel 2015

Romano Fenati ha prolungato il contratto con lo Sky Racing Team VR46 di Valentino Rossi : il 18enne pilota ascolano correrà con la scuderia del Dottore anche nel 2015, sempre in Moto3. Smentite, quindi, le voci che volevano il talento marchigiano pronto a spiccare il volo verso la Moto2: “Sono molto contento, qui mi sento in famiglia – il commento di Fenati -. Se il prossimo anno tutto girerà bene potremo essere più competitivi sin dal venerdì”.

L’annuncio del rinnovo è arrivato a Misano, la pista di casa di Valentino Rossi, proprio durante il weekend del Gran Premio di San Marino che vede Fenati tra i protagonisti più attesi in Moto3. Alla prima esperienza nel Motomondiale, lo Sky Racing Team VR46 è riuscito finora a collezionare 3 vittorie, per un totale di 5 piazzamenti sul podio, proprio grazie al pilota marchigiano, ancora in corsa per il titolo mondiale.

Valentino Rossi, dal canto suo, si dice entusiasta del prolungamento: “Siamo contentissimi di continuare, per noi è fondamentale perché Romano quest’anno ha dimostrato che può vincere e quindi l’anno prossimo, se mettiamo tutto a posto, possiamo anche fare meglio. E penso che si possa continuare per tanti altri anni. Sono contento di avere Romano con noi”.