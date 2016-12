Moto3, nel 2014 arriva l'Husqvarna

Una nuovo marchio entra in gara nel Motomondiale. Si tratta della Husqvarna, che nel 2014 correrà in Moto3 con il team Ajo e i piloti Danny Kent, inglese, e Niklas Ajo, finlandese. In realtà si tratta di una Ktm con i colori dell'ex casa varesina, strappata all'Italia dall'austriaco Stefan Pierer, Ceo di Ktm. Per Husqvarna si tratta del debutto nella velocità: la denominazione ufficiale della squadra sarà Red Bull Racing Husqvarna Factory.