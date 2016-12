Moto3: Alex Rins conquista le libere in Germania

Alex Rins firma in 1:27.208 il secondo turno di prove libere del GP di Germania, classe Moto3. Lo segue Salom (+0.380), mentre Vazquez è 3°, ma con un ritardo importante: +1.004 dalla vetta. E' invece lotta serrata in casa Vinales per il 4° posto, finito nelle mani di Isaac (+1.019) che beffa Maverick (+1.044), 5°. Poi Folger, Marquez e Baldassarri (+1.174), 8°. Fenati chiude invece 12° (+1.509),a causa della rottura della catena.