F1: Vettel-Arrivabene, così la Ferrari è tornata

Dall'Inferno al Paradiso senza passare dal Purgatorio: la Ferrari è tornata, 676 giorni dopo l'ultima volta. L'Italia si è svegliata con l'alba di una nuova era che ha due nomi e due cognomi: Sebastian Vettel e Maurizio Arrivabene. Una vera e propria accoppiata vincente: il tedesco in pista a portare al limite la sua SF15-T e il team principal al muretto a coordinare spledidamente le operazioni. Gran parte del merito è loro, ma va condiviso con i 1300 dipendenti di casa-Ferrari. Tra loro c'è anche Kimi Raikkonen, un po' dimenticato in questa giornata trionfale, ma comunque utile alla causa e autore di una splendida gara in rimonta dopo la sfortuna iniziale.

Ritorniamo, però, al grande protagonista di giornata: Sebastian Vettel. Dopo tre mesi e poco più del suo arrivo a Maranello, era il 20 novembre dello scorso anno, il quattro volte campione del mondo è ritornato ai suoi livelli. Un successo nato come il poker di titoli in bacheca, ossia con tanto lavoro. La vettura del Cavallino rampante è nata bene e lui se l'è praticamente cucita addosso. Merito anche delle molte ore spese al simulatore in fabbrica e degli ottimi test svolti durante l'inverno.