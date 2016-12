F1, McLaren: Alonso salterà il GP d'Australia Per i medici, il pilota spagnolo ha bisogno di ulteriore riposo

3 marzo 2015

Niente da fare per Fernando Alonso, che in seguito al duro incidente del Montmelò - avvenuto domenica 22 febbraio durante i test sul circuito catalano - sarà costretto a saltare la prima gara del Mondiale 2015. Il pilota della McLaren, infatti, non parteciperà al GP d'Australia in programma il prossimo 15 marzo. Per i medici, lo spagnolo adesso sta bene ma ha bisogno di ulteriore riposo prima di poter tornare in pista.

La McLaren, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto specificare che ogni esame a cui è stato sottoposto Alonso ha dato esito negativo. Il pilota dunque sta bene, ma su consiglio dei medici ha scelto di non correre in Australia. "Dopo la commozione cerebrale del 22 febbraio - si legge sul sito della McLaren -, per il momento bisognerebbe cercare di limitare, per quanto possibile, i fattori di rischio ambientali che potrebbero potenzialmente provocare così presto un'altra commozione cerebrale, in modo da ridurre al minimo le possibilità della sindrome da secondo impatto, come normale procedura medica nel trattamento di atleti dopo traumi".



Per questo motivo, ad Alonso i medici "hanno consigliato di non partecipare" al weekend australiano. Nel primo GP stagionale, dunque, le due McLaren saranno guidate da Button e Magnussen, che sostituirà Alonso. Il rientro dello spagnolo è previsto per il GP in programma in Malesia il prossimo 29 marzo.

IL TWEET DI ALONSO Alonso ha commentato su twitter: "E' difficile non andare in Australia, ma non voglio rischiare un secondo impatto in così poco tempo". Será difícil no estar en Australia, pero entiendo las recomendaciones. Un segundo impacto en menos de 21 días "NO". #cuentaAtrásMalasia — Fernando Alonso (@alo_oficial) 3 Marzo 2015 Alonso ha commentato su twitter: "E' difficile non andare in Australia, ma non voglio rischiare un secondo impatto in così poco tempo".

FERNANDO PARLAVA ITALIANO Poi altre rivelazioni dei momenti drammatici dell'incidente, stando a quanto scrive la Bild. Ai primi soccorritori, Alonso era in evidente stato confusionale, tanto che parlava in italiano ed era convinto di essere alla Ferrari. Il mistero su quello che è realmente accaduto, come si vede, rimane tale con particolari che possono apparire paradossale, e che tuttavia fanno da sfondo alla rinuncia dello spagnolo di correre il Gp d'apertura del 2015.

