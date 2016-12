Formula 1, Ferrari: Vergne è il nuovo collaudatore

A partire dalla prossima stagione, Jean-Eric Vergne entrerà a far parte dell'organico della Ferrari nel ruolo di collaudatore per seguire le attività di sviluppo della monoposto al simulatore. Lo ha annunciato la casa del cavallino rampante in una nota pubblicata sul sito ufficiale. Vergne, dopo tre anni in crescendo alla Toro Rosso, andrà ad affiancare l'altro collaudatore Gutierrez. Finisce invece il rapporto fra la Rossa e De la Rosa .

Il pilota spagnolo, infatti, lascerà la Scuderia alla fine dell'anno. "A nome di tutta la squadra do il benvenuto a Jean-Eric, certo dell'importante contributo che saprà dare al lavoro di sviluppo del simulatore" ha dichiarato il Direttore Generale e Team Principal della Scuderia Ferrari Maurizio Arrivabene. "Il suo arrivo si colloca all'interno di un progetto teso al miglioramento di aree sensibili, rinnovando e completando un gruppo già forte di bravi professionisti". Ha parlato anche il nuovo uomo in rosso: "Sono molto onorato di entrare a far parte della famiglia Ferrari e della squadra più prestigiosa della Formula 1, con il comune obiettivo di aiutare il team a tornare sul gradino più alto del podio - ha detto Jean-Eric Vergne - L'esperienza maturata in due anni di lavoro al simulatore di uno dei top team di Formula 1 e tre anni con la Scuderia Toro Rosso andrà ad aggiungersi al grande sforzo attualmente in atto per riportare la squadra al vertice". Vergne va a completare il pacchetto piloti formato da Vettel, Raikkonen e dal terzo pilota Gutierrez. Confermati anche gli altri due collaudatori Gene e Rigon.