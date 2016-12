Dramma Bianchi, ecco cosa cambiare perché non accada più

Sono rabbiosi molti commenti a proposito della conferenza stampa della Fia a Sochi , organizzata per ricostruire e spiegare cosa è avvenuto a Suzuka . I fatti, intanto, accertati. Bianchi viaggiava ad una velocità molto elevata nonostante le (doppie) bandiere gialle (3 km ora in meno rispetto al giro precedente). Quindi, un errore del pilota. Charlie Whiting spiega che le condizioni sul tracciato riproducevano qualcosa di noto a tutti. Un incidente, un mezzo che entra in pista per rimuovere una macchina (la Sauber di Sutil). In questi casi i piloti devono rallentare come da esplicite segnalazioni. In sostanza , la Fia ha ribadito che ogni decisione, ogni elemento presente in quella “tempesta perfetta” di domenica scorsa, rientravano in una procedura tipica. Il che è vero, per molti versi.

Ed è anche vero che molti piloti cercano di approfittare in qualche modo di situazioni caratterizzate da bandiere gialle. Lo ammettono quasi tutti. Quindi possiamo ammettere anche noi, ora, che Bianchi viaggiasse troppo velocemente in quella situazione rischiosa. Qui non si tratta di criminalizzare nessuno. Però, in qualche modo, credo sia utile riflettere ora sul fatto che un mezzo pesante in pista possa costituire un pericolo enorme proprio considerando che non tutti i piloti riducano la velocità in regime di bandiera gialla.

Il ricorso ad un limitatore che intervenga obbligatoriamente automaticamente (tipo quello che regola la velocità in corsia box), potrebbe essere una buona soluzione. Ma sappiamo anche, nel frattempo, che un mezzo pesante in pista, pur utile, pur presente da molto tempo nelle corse, può determinare potenziali disastri. Almeno sino a quando nuove contromisure non vengano varate.

E’ un po’ questo ora il nodo. Va bene: la procedura a Suzuka è stata identica ad altre. Va bene: la velocità della Marussia di Bianchi era eccessiva. Ma adesso sappiamo anche altro. Sappiamo che i piloti non ascoltano i “consigli” della direzione corsa e che una infrazione può costare carissima. Quindi, in attesa di varare nuove contromisure, forse si potrebbe dire che , ad esempio, un mezzo pesante in pista deve determinare lo stop o il ricorso automatico alla Safety car. A costo di avere molte interruzioni durante un Gran Premio. Considerando una quantità di variabili e di errori che non riguardano la Federazione o la direzione corsa ma che la direzione corsa, da oggi, sa benissimo che potrebbero verificarsi. E’ questo, a mio avviso, l’unico anello mancante: la consapevolezza di un rischio eccedente, di una possibile “tempesta perfetta” non determina, al momento, alcun provvedimento correttivo.