La Formula 1 guarda già al 2025: l'Australia torna ad aprire il Mondiale, confermate Imola e Monza

IL CALENDARIO

Liberty Media ha annunciato il programma dell'anno prossimo proponendo una modifica nella collocazione dei gran premi del Bahrein e dell'Arabia Saudita

Nemmeno il tempo di godersi l'inizio della stagione 2024 che la Formula 1 guarda già avanti e pensa alla prossima stagione. Liberty Media ha infatti ufficializzato il calendario per il 2025 che non presenterà particolari novità se si eccettua la partenza in Australia il 16 marzo. Ciò porterà di fatto allo slittamento di Bahrein e Arabia Saudita che si svolgeranno dopo la metà di aprile al fine di evitare la concomitanza con il Ramadan che aveva costretto gli organizzatori a gareggiare il sabato.

Prima di trasferirsi in Europa ci sarà spazio per un passaggio negli Stati Uniti con Miami e prendere quindi il volo verso l'Italia con Imola che sarà di scena dal 16 al 18 maggio. Nonostante le modifiche, si svolgerà regolarmente anche la pausa estiva ad agosto dopo l'Ungheria e prima dell'Olanda, mentre so arriverà a Monza come da tradizione a settembre, dal 5 al 7. In vista di queste modifiche slitta dopo il Gran Premio d'Italia l'appuntamento in Azerbaigian che farà da anticipo al lungo viaggio fra Asia e Nord America che si concluderà ad Abu Dhabi dal 5 al 7 con il Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti.

Presenting... the 2025 FIA Formula One World Championship calendar!#F1 pic.twitter.com/qrBB52ncRd — Formula 1 (@F1) April 12, 2024

L'ACI: "DUIE GP SONO PREMIO A NOSTRO IMPEGNO"

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani: "L'annuncio di oggi conferma ACI come unico ente a livello mondiale che organizza due Gran Premi iridati sul proprio territorio ed è il giusto riconoscimento all'impegno che stiamo mettendo per fare in modo che gli appassionati possano godere lo spettacolo della Formula 1 in impianti sempre più confortevoli e al passo con i tempi. Non solo: la presenza in un calendario internazionale, sempre più affollato, di due Gran Premi nel nostro Paese costituisce un inestimabile veicolo promozionale per l'immagine dell'Italia, generando un notevole ed attestato impatto economico con benefici effetti su tutto l'indotto".