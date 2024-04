Lutto in F1: morto Ted Toleman, fece esordire Senna

LUTTO IN F1

L'ex direttore e fondatore dell'omonima squadra si è spento all'età di 86 anni

© Getty Images Lutto nella Formula 1. L'ex direttore e fondatore dell'omonima squadra, Ted Toleman, è morto all'eta' di 86 anni, Lo ha annunciato la famiglia. Toleman, che soffriva da una lunga malattia, è deceduto nella notte del 10 aprile a Manila, nelle Filippine. Lascia la moglie Maiti e il figlio Michael. L'altro suo figlio, Gary, è stato assassinato nel 2003, vittima di un furto d'auto in Sud Africa, paese di origine di Toleman. L'azienda originale era stata fondata da suo nonno Edward Toleman nel 1926, che passò le redini al figlio Albert e poi, successivamente, a Ted che ne divenne presidente.

Nel 1980 annuncio' l'ingresso della Toleman Motorsport nel campionato di F1 nella stagione successiva. All'inizio l'avventura in F1 fu avara di risultati (si qualificarono in soli due GP nel 1981) ma le cose iniziarono a ingranare due anni dopo quando il pilota britannico Derek Warwick conquistò nel 1983 una serie di risultati di vertice con due piazzamenti ai piedi del podio. Ma il 1984 vide l'apice del successo della squadra, quando Toleman convinse un giovane di nome Ayrton Senna a ignorare le avances di Bernie Ecclestone, che all'epoca gestiva la squadra rivale Brabham, e a firmare per la sua squadra.