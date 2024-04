F1, Alonso rinnova con Aston Martin: insieme almeno fino al 2026

© X

Niete Mercedes o Red Bull: Fernando Alonso ha rinnovato con Aston Martin. Il campione spagnolo e il team britannico hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto almeno fino al 2026. Passato da Alpine alla Aston Martin nel 2023, il pilota 42enne in un colpo solo allontana i rumors che circolavano nel paddock di Formula 1 attorno a un suo possibile ritiro o a un suo probabile ritorno in un top team come Mercedes o Red Bull.