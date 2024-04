La Ferrari si prepara alla Cina e prova a metter pressione alla Red Bull: "Dobbiamo lavorare bene a casa"

FORMULA 1

Il team principal della scuderia di Maranello ha messo in chiaro gli obiettivi per l'appuntamento asiatico in programma domenica 21 aprile

© Getty Images La Red Bull non sembra esser più così lontana e la prestazione di Suzuka ha certificato una Ferrari che finalmente sembra aver fatto pace con le gomme e soprattutto aver trovato quel passo gara che mancava da anni. L'obiettivo ora è di riconfermarsi e avvicinarsi ulteriormente alla scuderia austriaca, a partire dal Gran Premio della Cina in programma sul circuito di Shanghai. Il Cavallino Rampante ritroverà la pista asiatica dopo il lungo stop causato dal Covid e non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire l'occasione di migliorarsi come spiegato dal team principal Fredric Vasseur.

Vedi anche Formula 1 GP Giappone, Sainz: "Difficile superare, non pensavo di arrivare al podio". Leclerc: "Non posso essere contento" "Ritroviamo il tracciato di Shanghai dopo tanti anni e indubbiamente quello che abbiamo davanti è un weekend molto impegnativo - ha spiegato il dirigente svizzero alla vigilia.Dovremo fare i conti con diversi fattori concomitanti: le vetture della attuale generazione saranno all'esordio su questo circuito, ma avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima di giocarci le posizioni sulla griglia di partenza della Sprint. Un altro forte punto interrogativo sarà legato alle condizioni dell'asfalto, che potrebbe essere più sconnesso di come ce lo ricordiamo".

Fondamentale sarà quindi lavorare in sintonia sin dai primi giri affinché la Ferrari possa cavare "il coniglio dal cilindro" e possa così sorprendere Max Verstappen e Sergio Perez su un circuito che lascia molte perplessità a tutti: "Come sempre con questo format di weekend sara' fondamentale aver lavorato bene a casa e per quanto ci riguarda dovremo anche migliorare sulla gestione del giro di preparazione in qualifica - aggiunge - dove recentemente non siamo stati perfetti - ha concluso Vasseur -. L'obiettivo, sia con Carlos (Sainz, ndr) che con Charles (Leclerc, ndr) è quello di massimizzare il potenziale della vettura e portare a casa un risultato solido cercando di mettere sotto pressione i nostri avversari".