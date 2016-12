F1, Fernando Alonso: "Siamo sempre più vicini alla pole"

Meno contento Kimi Raikkonen, fermato all'ultimo giro per un problema alla power unit: "Non so cosa sia successo, ma quando ho provato a spingere sull'acceleratore il motore si è spento, forse è stata l'elettronica... La macchina andava bene e avevo un buon setting. Però quest'anno quando ho un buon feeling con la monoposto finisce sempre così che l'auto mi da dei problemi. Avrei potuto partire più avanti, che sarebbe stato importante per la gara. Proveremo comunque a fare del nostro meglio al via, ma prima cercheremo di risolvere i problemi di oggi. Peccato perché quando mi sento bene in auto poi arrivano sempre delle situazioni critiche come questa".