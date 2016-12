F1, Ecclestone: "Voglio tre auto in pista per ogni team"

Bernie Ecclestone rilancia da Singapore un'idea che ha già avuto in passato: dal prossimo anno le scuderie che partecipano al Mondiale di Formula 1 potrebbero avere la possibilità di schierare in pista tre vetture in ogni GP. "Il problema è che quasi tutte le scuderie ragionano a corto raggio, pensano solo alla prossima gara e non anche a ciò che dovrebbe succedere il prossimo anno. Comunque porteremo avanti le nostre idee", ha detto.