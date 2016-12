Formula1, Vettel: "Sono sorpreso dalle dimissioni di Domenicali"

Lo scossone che ha portato alle dimissioni del team principal della Ferrari Stefano Domenicali è arrivato, ovviamente, anche in casa Red Bull, dove il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel non ha potuto rimanere indifferente: "Sono rimasto scioccato dalle sue dimissioni. Quando l'ho saputo è stata un po' una sorpresa, perché era lì da un sacco di tempo, ma non conosco i retroscena" ha ammesso alla Bild.

In attesa di conoscere quale sarà la reazione della squadra nei prossimi impegni (il primo in Cina questo week-end), sono arrivate le parole di chi con Stefano Domenicali, non è un mistero, ha sempre avuto buoni rapporti. E se è vero che Vettel ha già in mano un contratto con il Cavallino è chiaro che le dimissioni dell'ormai ex ferrarista hanno spiazzato e non poco il tedesco.