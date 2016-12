Ferrari, Alonso e Raikkonen: "Dobbiamo migliorare"

Kimi Raikkonen in conferenza stampa è stato come al solito telegrafico: "Il sistema di frenata? Non so come sia uscita la notizia, ma il problema della Ferrari non è questo. Non l'hi mai detto. E' piuttosto una questione di assetto quello a cui stiamo lavorando. In particolare, puntiamo a migliorare l'anteriore. Abbiamo piccoli problemi in diversi settori, ma ora speriamo di ripartire nel migliore dei modi".

La seconda avventura di Iceman in rosso non è partita benissimo: "Non è stato un inizio di stagione ideale e vogliamo risultati migliori, ovvio". Alle porte c'è il GP della Malesia: "Ogni circuito è difficile: qui è caldo, umido e ci sono anche gomme diverse. Non so come andranno le cose a Sepang e se avremo più possibilità di attaccare. Dobbiamo solo aspettare. Impareremo parecchio rispetto alla gara precedente. Dove siamo ora? Allo stesso punto dello scorso anno, direi".