F1, test di Jerez: Button precede Raikkonen Al termine della seconda giornata di prove il britannico della McLaren fa registrare il miglior crono davanti al ferrarista e a Bottas. Tanti guai per la Red Bull

29 gennaio 2014

Guarda la fotogallery Jenson Button si conferma il più veloce nella seconda giornata dei test invernali di F1 sul circuito spagnolo di Jerez. Il britannico della McLaren ha firmato il miglior tempo in 1'24"165, percorrendo 43 giri. Ne ha fatti 4 in più, 47, Kimi Raikkonen, che al volante della Ferrari F14 T, ha realizzato il secondo crono di giornata con 1'24"812. Solo quattro giri per Valtteri Bottas che con la Williams ha però chiuso con il terzo tempo (1'25"344).

Quarto crono per Nico Rosberg (Mercedes) che è stato il più presente sul tracciato di Jerez, con ben 97 tornate completate. Ottavo e ultimo tempo per Sebastian Vettel: il quattro volte campione del mondo ha totalizzato appena 8 giri e ha chiuso alle spalle di Perez (Force India), Gutierrez (Sauber) e Ericcson (Caterham). Diversi i problemi accusati dalla nuova Red Bull del tedesco che ha commentato: "Ci sono alcune cose da risolvere anche se credo sia normale visto questi importanti cambi regolamentari. Questi test sono fatti apposta. I prossimi giorni saranno importanti per raccogliere altri dati in vista dei test in Bahrain". Durante la pausa la Renault, che fornisce i motori a Red Bull, Toro Rosso e Caterham, ha infatti deciso di bloccare i test delle tre scuderie per effettuare delle verifiche sull'Energy Recovery Sistem. In mattinata le prove erano state condizionate dalla pioggia, ma nel pomeriggio i piloti sono riusciti a limare i tempi rispetto a lunedì, comunque ancora molto più alti rispetto a quelli del 2013 con le vecchie monoposto.

RAIKKONEN: "NON CONTANO I TEMPI" "Ogni volta che scendiamo in pista impariamo nuove cose - ha spiegato Kimi Raikkonen - . Questa settimana non contano i tempi ma solamente riuscire a fare un buon numero di giri senza avere problemi e fortunatamente ci siamo riusciti in entrambi i giorni. La squadra lavora duramente e in Bahrain al prossimo test continueremo a migliorarci".

LA CLASSIFICA DEI TEMPI 1. Jenson Button (McLaren) 1'24"165 (43 giri)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1'24"812 +0"647 (47 giri)

3. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1'25"344 +1"179s (35 giri)

4. Nico Rosberg (Mercedes) 1'25"588s +1"423 (97 giri)

5. Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1'28"376 +4"211 (37 giri)

6. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1'33"270 +9"105 (53 giri)

7. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1'37"975 +13"810 (11 giri)

8. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1'38"320 +14"155 (8 giri)