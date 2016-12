Schumacher, i messaggi del mondo

Il mondo della Formula 1 e non solo è in ansia per le condizioni di Michael Schumacher. Sono stati tantissimi i messaggi di incoraggiamento e di preoccupazione per le condizioni di salute del tedesco, che in queste ore si stanno susseguendo. Il primo è stato quello dell'ex compagno di squadra Felipe Massa e a lui si sono aggiunti sportivi come Valentino Rossi, Fernando Alonso, Alex Del Piero, ex colleghi di lavoro come Flavio Briatore e Ross Brawn, ma anche politici come Angela Merkel e Bill Clinton.