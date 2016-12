Ferrari, Massa punge Raikkonen

Alla viglia della sua ultima gara con la Ferrari, Felipe Massa non ha avuto parole al miele per al pilota che lo sostituirà, Kimi Raikkonen. “Tra Schumacher, Raikkonen e Alonso mi sono trovato meglio con Schumacher e Alonso. Con Kimi ho lavorato bene, ma non c’era un rapporto di amicizia: lui viveva nel suo mondo e non voleva sapere niente di nessuno. Con Michael e Fernando ho avuto un rapporto umano, con Kimi no. E se non l’ha avuto con me, non l’avrà mai con nessuno”, ha detto il brasiliano in un'intervista esclusiva a Sport Mediaset XXL, in onda domenica alle ore 13 su Italia 1.