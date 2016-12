Nba, Cavs nei guai: James fuori due settimane

Come annunciato in una nota dai Cleveland Cavs, LBJ verrà curato con terapie, lavoro in palestra e anti-infiammatori, ma soprattutto riposo. Questo è l'infortunio "peggiore" della sua carriera visto che salterà almeno 9 partite (7 delle quali in trasferta, 5 a Ovest) e rientrerà presumibilmente il 19 gennaio contro i Bulls: finora LeBron ha saltato al massimo 5 gare in una stagione, nel 2007-08. Cleveland dovrà fare di necessità virtù visto che in questa stagione ha perso le 3 gare senza il suo asso.