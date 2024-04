Iffe "Clutch" Lundberg! L'ex-esubero di Bologna ora è il più decisivo d'Eurolega

Poche parabole restano impresse nella mente degli appassionati di basket come quella che ha Gabriel Ifeanyi Lundberg come protagonista. Prima ai margini del progetto Virtus Segafredo Bologna con Sergio Scariolo in panchina, poi recuperato nel nuovo corso con Luca Banchi al timone, fino a diventare il giocatore a cui lasciare il pallone quando il cronometro corre veloce verso la sirena e c'è la necessità di prendere tiri decisivi. Ormai "Iffe" ci ha preso giusto: raramente fallisce, ed è così che è diventato il miglior "clutch player" d'Eurolega.