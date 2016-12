Basket, torneo di Skopje: l'Italia liquida la Macedonia (63-56)

Continua con una vittoria la marcia di avvicinamento dell'Italbasket alle qualificazioni per gli Europei 2015: nella seconda giornata del torneo di Skopje, la nazionale di Pianigiani ha sconfitto i padroni di casa della Macedonia per 63-56. Decisivo lo strappo nel finale di terzo quarto (59-46). Tocca a Datome e Aradori guidare gli azzurri con 17 punti a testa, Alessandro Gentile fuori per 5 falli. Domenica ultimo match contro la Polonia.