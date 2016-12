Australian Open: fuori Sara Errani, passa la Wickmayer

Delusione per Sara Errani. La tennista italiana è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open dalla modesta Yanina Wickmayer. Sarita dopo una buona partenza ha ceduto di schianto a metà del secondo set e la belga ne approfittato rimontando e chiudendo in tre set 4-6, 6-4, 6-3.

Stona il bruciante ko di Sara Errani al cospetto di un'avversaria non certo irresistibile come Yanina Wickmayer, numero 80 del mondo. Di sicuro la belga, semifinalista agli Us Open nel 2009, vale più dell'attuale posizione nel ranking Wta; ma la prestazione di Sarita è stata in ogni caso molto deludente. Dopo aver vinto il primo set in maniera tutto sommato agevole (break sul 3-3 e tranquilla conduzione fino al 6-4), la bolognese si è persa e ha subito il deciso ritorno dell'avversaria.

"Devo solo fare i complimenti a Yanina - le parole dell'azzurra a fine incontro -. Ero sicura che variando il gioco avrei avuto la meglio, invece lei è stata perfetta".