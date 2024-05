Nadal, Roland Garros in dubbio: "Giocherò solo se sarò competitivo"

TENNIS

Il campione maiorchino non scioglie le riserve: "Se non ho alcuna possibilità preferisco non giocare"

"Giocherò solo se sento di poter dare il 100% delle mie possibilità. Se questo non mi aiuta a vincere una sola partita, lo accetterò, ma non mi vedo entrare in campo sapendo di non avere alcuna chance - ha proseguito Nadal -. Se c'è uno 0,01% di possibilità voglio provare, ma se non ne ho assolutamente nessuna, preferisco non giocare".

Se il fisico glielo consentirà, Nadal vorrebbe vivere nuovamente l'esperienza olimpica prima di appendere la racchetta al chiodo. "Ci sono sensazioni che puoi provare solo ai Giochi, è l'essenza dello sport. Quest'anno sono molto speciali come lo sono a Parigi , quindi sarei molto entusiasta di gareggiare, è una cosa che mi renderebbe felice".

