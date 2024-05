Internazionali d'Italia: Napolitano al terzo turno, fuori Nardi e Arnaldi

Fuori invece Matteo Arnaldi che è stato battuto nettamente proprio da Jarry e ha perso l'occasione di vivere un derby con Napolitano. Il numero 24 al mondo ha vinto per 6-2 7-6 dimostrandosi impeccabile al servizio e dominando così nel primo set, mentre c'è molto rimpianto per il ligure per il secondo dove ha sprecato sette set point prima di cedere al tie-break.

RUNE SUPERA NARDI

Troppo Rune per Luca Nardi, comunque autore di una buona partita, durata un'ora e tre quarti. Il danese ha puntato forte sul servizio, soprattuto nel primo set che è scivolato via troppo presto per l'azzurro che però ha avuto l'occasione per far girare la partita nel secondo set, precisamente al quarto game. Nardi ha avuto sei palle break per portarsi in vantaggio e magari andare sull'1-1 ma nel quinto Rune (che al terzo turno incontrerà Sebastian Baez) ha di nuovo allungato chiudendo virtualmente la qualificazione.