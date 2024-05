Internazionali d'Italia: Rublev si ferma agli ottavi di finale, Tsitsipas passa ai quarti

TENNIS

Il russo si è dovuto arrendere al francese Alexandre Müller per 3-6 6-3 6-2, mentre il greco ha avuto la meglio sull'inglese Cameron Norrie per 6-2 7-6.

© Getty Images Gli Internazionali d'Italia di tennis mietono una nuova vittima eccellente. Dopo Novak Djokovic, anche Andrej Rublev ha dovuto dire addio alla terra rossa di Roma dopo aver perso agli ottavi di finale con il francese Alexandre Müller per 3-6 6-3 6-2. Dopo essersi allenato in mattinata con Stefano Napolitano, il moscovita ha iniziato nel migliore dei modi vincendo il set strappando il servizio all'avversario e ponendo così di fatto la strada verso il successo.

Quando tutto era appoggiato per andare verso i quarti di finale, Rublev ha perso ancora una volta la pazienza subendo la tranquillità del francese che ha ribaltato la situazione imponendosi nel secondo set e volando via subito complice anche una percentuale di servizio molto bassa del russo che ha commesso ben tre doppi falli. Con il passare del tempo Rublev non è riuscito a reagire inscenando i suoi tradizionali "monologhi" e mettendo a segno soltanto due game nel terzo e decisivo set che consegnerà l'accesso contro il vincitore fra Stefano Napolitano e il cileno Nicolas Jarry.

Chi invece affronterà i quarti di finale è il greco Stefanos Tsitsipas che ha mostrato una grande condizione fisica e soprattutto una solidità nei colpi, consentendogli di superare il temibile britannico Cameron Norrie. Il numero 6 del tabellone si è imposto nel primo set senza grossi problemi vincendo per 6-2 nonostante i tentativi dell'inglese di resistere. Più complicato il secondo con Tsitsipas che ha dovuto passare dal tie-break per avere la meglio su Norrie per 7-6 e affrontare l'australiano Alex De Minaur, vincitore di una vera e propria battaglia per 6-7 6-4 6-4 sul canadese Felix Auger-Alliassime.