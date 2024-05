Internazionali d'Italia: Djokovic crolla contro Tabilo, Passaro ko al tie break 

TENNIS

Il serbo perde in due set ai sedicesimi di finale dell’Atp 1000 di Roma, il perugino viene rimontato da Borges

© Getty Images Djokovic cede malamente a Tabilo in due set (6-2, 6-3) e manca l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il cileno sfiderà Khachanov (6-2, 6-4 a Cerundolo). Tie-break che questa volta non sorridono a Passaro, sconfitto in rimonta da Borges (4-6, 7-6, 7-6). Avanza Monteiro (battuto Kecmanovic). Nel tabellone femminile non deludono Sabalenka (2-0 a Yastremska) e Sakkari (ko Kalinina), mentre vanno ko Mertens e Kenin.

TABELLONE MASCHILE

Inizia male l'incontro di Djokovic, che tra doppi falli e dritti imprecisi subisce immediatamente il break di Tabilo dopo aver concesso quattro palle dello 0-1. La reazione del serbo tarda ad arrivare ed ecco anche il secondo turno di battuta perso consecutivamente senza particolare resistenza. Il primo sussulto del match di Nole arriva sul 4-0, ma è troppo tardi per evitare un netto 6-2 a chiudere il parziale iniziale. La condizione del numero uno del mondo non migliora in apertura di secondo set, con l'immediato break di Tabilo che orienta definitivamente l'inerzia del match. Djokovic riesce infatti a tenere il servizio successivamente ma senza insidiare mai i turni del cileno, che invece si procura il match point del 6-3 e lo sfrutta immediatamente, chiudendo in poco più di un'ora la competizione del numero uno Atp. Tabilo affronterà agli ottavi Khachanov (18), qualificatosi contro l'argentino Francisco Cerundolo in due set. Il russo domina il primo parziale per 6-2 r rimonta da 3-1 a 6-4 nel successivo, risultando incredibilmente cinico nei punti decisivi e chiudendo la pratica in poco più di un'ora e mezza.

Si ferma il cammino dell’italiano Passaro, wild card del torneo che cede al portoghese Borges in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-7 al termine di un match pieno di emozioni. Il perugino perde malamente il servizio in avvio di partita, resiste al 4-1 e rimonta l'avversario, infilando il controbreak ai vantaggi del sesto game e trovando il 6-4 decisivo per chiudere il primo set al termine di un ottimo gioco. Nel parziale successivo regna l'equilibrio, con l'italiano capace di annullare due palle break nel quinto game . Si arriva quindi al tie break, che vede Borges trionfare 10-8 al quinto set point utile (con un match point nel mezzo che lo sfidante non ha la possibilità di sfruttare). Passaro riparte bene e si vede negare la palla break del 2-1, l'avversario continua nei suoi alti e bassi ma si arriva nuovamente agli spareggi, fatali ancora per il perugino, che cede 7-4 e saluta la competizione. Vittoria al terzo set anche per Monteiro, che accede al turno successivo grazie al successo al tie-break contro Kecmanovic, sconfitto 6-2, 4-6, 7-6.

TABELLONE FEMMINILE

Non delude Sabalenka, vincente contro Yastremska (33) in un'ora e ventisei minuti con il punteggio di 6-4, 6-2. La bielorussa annulla due palle break nel primo set all’avversaria e strappa il servizio al settimo game per il vantaggio. Nel parziale successivo si prende il turno di battuta dell’ucraina dopo un infinito terzo gioco ed orienta definitivamente la sfida. Netta vittoria per la rumena Begu, capace di piegare Mertens (30) con un secco 6-2, 6-0. Dopo il break iniziale della belga, si scatena la numero 161 del circuito WTA, che vince undici game consecutivi. Cade anche Kenin sconfitta al terzo set da Sramkova (6-4, 4-6, 6-4), protagonista di una grande rimonta da 3-1 nell'ultimo set. Esulta invece Sakkari (8) contro Kalinina: la greca ha la meglio per 7-4 al tie break di un equilibratissimo primo set e trionfa in scioltezza per 6-0 nel parziale successivo.