Internazionali d'Italia, Iga Swiatek vola ai quarti e scrive una nuova pagina di storia dei Masters 1000

TENNIS

La polacca ha superato Angeline Kerber per 7-5 6-3 al termine di una sfida particolarmente equilibrata

© Getty Images Iga Swiatek è imbattibile, soprattutto quando si parla di terra rossa. La 22enne polacca ha vinto la sfida fra "numero 1" con Angeline Kerber guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis. La leader della classifica WTA ha faticato soltanto nella prima parte prima di cogliere la sua 30esima vittoria su 34 nei Masters 1000 diventando la tennista più vincente da quando è stata istituita questa tipologia di tornei.

Primo set di grande aggressività per la tedesca che ha risposto colpo su colpo agli attacchi della giovane avversaria, brava a sfruttare sul 4-4 un passaggio a vuoto di Kerber che le è costato il break. La teutonica non si è persa d'animo e ha recuperato immediatamente allungando di fatto la sfida prima che di diritto Swiatek è riuscita a prendersi il punto di vantaggio necessario per andare sul 7-5.

Nonostante le difficoltà, Kerber non si è abbattutta scappando anzi sul 2-0 subendo però il lungolinea fatale della giovane fuoriclasse di Varsavia che a quel punto prima ha recuperato lo svantaggio e poi ha contrastato una palla break della tedesca prima di imporsi per 6-3 e trovando così come avversaria ai quarti l'americana Madison Keys che ha avuto la meglio della romena Sorana Cirstea per 6-2 6-1 in un match colpito dall'ingresso degli ambientalisti.

Vedi anche Tennis Attivisti fanno irruzione agli Internazionali d'Italia: entrano in campo e si cementano i piedi sui gradoni Ai quarti ci sarà anche la numero 3 al mondo Coco Gauff che, dopo una battaglia con la spagnola Paula Badosa, si è imposta per 5-7 6-4 6-1 rimontando soprattutto a un elevata percentuale di punti sulla prima di servizio nonostante i parecchi errori emersi in battuta. A questo punto l'americana avrà di fronte la cinese Zheng Qinwen, mentre la lettone Jelena Ostapenko attenderà i risultati del turno serale dopo aver superato 4-6 6-4 7-6 la slovacca Rebecca Šramková.