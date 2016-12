Atp San Paolo: Haas ko, storica finale per Lorenzi

Traguardo storico per Paolo Lorenzi. Nella semifinale del Brasil Open 2014, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa indoor di San Paolo, il tennista romano approfitta del ritiro di Tommy Haas e raggiunge così per la prima volta in carriera la finale singolare di un torneo del circuito. Il tedesco, testa di serie numero uno, abbandona il campo nel secondo set per un problema alla spalla, con Lorenzi avanti 6-3, 3-2.