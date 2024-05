Tennis, arriva il gelato 'Carota Boys' per i fan di Jannik Sinner

© Ufficio Stampa

I Carota Boys, il gruppo di amici supporter di Jannik Sinner, in occasione del periodo più caldo della stagione tennistica italiana, presentano uno speciale gelato alla carota realizzato in collaborazione con la "Gelateria da Giovanni" di Roma. Il gelato, uno speciale sorbetto a base di carota, arancia, mela, limone e zenzero, dedicato a chi ama il tennis come loro, sarà disponibile in esclusiva su Deliveroo dal 6 al 19 maggio. Il campione azzurro purtroppo dovrà tuttavia rinunciare alla manifestazione a causa di un problema all'anca.