MotoGP: Pol Espargaro al comando del primo turno di libere di Assen

Le condizioni meteo ideali della mattinata olandese hanno esaltato il metabolismo dei giovani fratelli Espargaro, che nel finale della prima sessione si sono portati prepotentemente al comando della classifica. Con Pol Espargaro che per 18 millesimi si prende subito il record della pista, togliendolo a Dani Pedrosa (Honda, 2012, 1:34.548), che invece resta solo in ottava piazza, con un ritardo di oltre 6 decimi. E che fosse una pista Yamaha lo si sapeva, ma vedere gli Espargaro Bros al comando, marcati stretti dalla M1 di Lorenzo, dimostra che in effetti qui le moto di Iwata hanno davvero qualcosa in più. Soprattutto considerando che Aleix, con la Open, non avrebbe usato la gomma più morbida...



Attenzione, però, a sottovalutare Marquez che intanto è comunque vicino, nonostante anche Smith gli tenga il fiato sul collo. Rossi invece non inizia da leone, ritrovandosi 6° e con oltre 4 decimi abbondanti di ritardo. Il 46 deve giocare subito in recupero, soprattutto vista la carica e la determinazione dei giovani rivali che lo precedono.



Importante anche la prestazione di Dovizioso, che con la Ducati non è lontano da Valentino, tenendo anche comodamente dietro un tris di Honda che di solito nemmeno vede. Quelle di Pedrosa, Bautista e Bradl, appunto. Dove Stefan suda freddo, precedendo Iannone (Ducati Pramac) di soli 3 millesimi.